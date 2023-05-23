Подмосковье 23 мая 2023, 14:15 Сдача ОГЭ в Подмосковье начнется 24 мая Пресс-служба Министерства образования МО

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Учащиеся девятых классов Подмосковья начнут сдавать ОГЭ 24 мая. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, в этот день более 24 тысяч человек сдадут экзамены по физике, биологии и истории. Резервным днем сдачи этих предметов назначили 27 июня. Всего в этом году ОГЭ будут сдавать более 84 тысяч ребят.

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«Экзамены будут проходить в свыше 363 пунктах, оборудованных в соответствии с установленными требованиями. За ходом испытания будут наблюдать 736 аккредитованных общественных наблюдателей», — отметили в ведомстве.

Результаты первых экзаменов объявят до 7 июня.

Напомним, сдача ЕГЭ в Подмосковье начнется 26 мая. Губернатор Андрей Воробьев выразил надежду на то, что школьники успешно сдадут экзамены и покажут хорошие результаты.

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