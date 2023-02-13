Подмосковье 13 февраля 2023, 18:43 Сдача нормы ГТО по бегу на лыжах прошла в Одинцовском парке Фото: Мария Шматкова

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Все желающие смогли сдать нормы ГТО по бегу на лыжах в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Основную массу участников составили одиннадцатиклассники, ведь значки дают дополнительные баллы при поступлении в университет.

«Каждый год мы наблюдаем прирост участников фестиваля ГТО. Золотой знак дает выпускникам дополнительные баллы к ЕГЭ», — сообщил заместитель председателя комитета физической культуры и спорта администрации Одинцовского округа Дмитрий Лукьяненко.

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В этот раз в зимнем фестивале ГТО приняли участие более 200 лыжников.

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