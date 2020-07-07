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    07 июля 2020, 18:51

    Счетчики в Подмосковье будут устанавливать на средства энергетических компаний

    Алена Собкалова, Ксения Чернухина

    С 1 июля в Подмосковье, как и по всей России, ответственность за приборы учета электроэнергии лежит на энергетических компаниях. Устанавливать счетчики теперь будут бесплатно. Об этом рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.
    Счетчики в Подмосковье будут устанавливать на средства энергетических компаний

    Подмосковные энергетические компании уже приняли ответственность за приборы учета. Это значит, что потребители больше не будут нести затраты на приобретение и установку счетчиков. Это позволит жителям региона сэкономить от пяти до 20 тысяч рублей.

    «В связи с переносом ответственности за приборы учета электроэнергии на гарантирующих поставщиков и сетевые компании потребители перестанут нести затраты на приобретение и установку приборов учета, что составляет 5-20 тысяч рублей — в зависимости от сложности работ по установке и вида самого прибора учета. Также с потребителя снимается вся ответственность за обслуживание и поверку приборов учета», — уточнил Самарин.

    Он отметил, что потребители должны будут следить за сохранностью счетчика в том случае, если он находится в его зоне ответственности — квартире или на участке.

    «Затраты, которые ранее несли потребители, теперь будут нести гарантирующие поставщики и сетевые организации», — заключил министр.