Счетчики в Подмосковье будут устанавливать на средства энергетических компаний

С 1 июля в Подмосковье, как и по всей России, ответственность за приборы учета электроэнергии лежит на энергетических компаниях. Устанавливать счетчики теперь будут бесплатно. Об этом рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Подмосковные энергетические компании уже приняли ответственность за приборы учета. Это значит, что потребители больше не будут нести затраты на приобретение и установку счетчиков. Это позволит жителям региона сэкономить от пяти до 20 тысяч рублей.

«В связи с переносом ответственности за приборы учета электроэнергии на гарантирующих поставщиков и сетевые компании потребители перестанут нести затраты на приобретение и установку приборов учета, что составляет 5-20 тысяч рублей — в зависимости от сложности работ по установке и вида самого прибора учета. Также с потребителя снимается вся ответственность за обслуживание и поверку приборов учета», — уточнил Самарин.

Он отметил, что потребители должны будут следить за сохранностью счетчика в том случае, если он находится в его зоне ответственности — квартире или на участке.

«Затраты, которые ранее несли потребители, теперь будут нести гарантирующие поставщики и сетевые организации», — заключил министр.