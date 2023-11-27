Подмосковье 27 ноября 2023, 11:09 Щепку размером 3 сантиметра извлекли из колена ребенка в больнице в Раменском Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Ребенка пяти лет доставили в Раменскую больницу с раной на левой ноге около колена. Длительное время она не заживала и продолжала нагнаиваться.

«Мы приняли решение о проведении операции, в ходе которой обнаружили и извлекли щепку размером около трех сантиметров. Как она там оказалась, выяснить не удалось», — сообщил заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов.

Реклама

Врачи иссекли ткани, окружавшие щепку, и установили дренаж. Серьезных последствий для здоровья ребенка не было благодаря тому, что инородное тело не успело проникнуть в суставную сумку колена.

Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо и уже выписан.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».