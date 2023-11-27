27 ноября 2023, 11:09
Щепку размером 3 сантиметра извлекли из колена ребенка в больнице в Раменском
Ребенка пяти лет доставили в Раменскую больницу с раной на левой ноге около колена. Длительное время она не заживала и продолжала нагнаиваться.
«Мы приняли решение о проведении операции, в ходе которой обнаружили и извлекли щепку размером около трех сантиметров. Как она там оказалась, выяснить не удалось», — сообщил заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов.
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Врачи иссекли ткани, окружавшие щепку, и установили дренаж. Серьезных последствий для здоровья ребенка не было благодаря тому, что инородное тело не успело проникнуть в суставную сумку колена.
Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо и уже выписан.
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Врачи
Раменское
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