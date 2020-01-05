«Щелкунчик» в подарок. Пятилетняя химчанка почувствовала себя балериной Большого театра

«Елка желаний» помогла осуществиться еще одной мечте. Пятилетняя Валерия Тихонова из Химок получила на Новый год самый заветный подарок. Ее пригласили в Большой театр на балет «Щелкунчик».

Самую заветную мечту маленькой химчанки помогло исполнить новогоднее дерево. 26 декабря 2019 года во время Госсовета губернатор Московской области Андрей Воробьев снял с «Елки желаний» несколько бумажных шаров, в которых были написаны мечты детей, попавших в трудные жизненные обстоятельства.

Один из шариков принадлежал Валерии Тихоновой. Девочка мечтала побывать в Большом театре и пообщаться с настоящими балеринами. Губернатор желание малышки обещал исполнить и слово свое сдержал. Сегодня Валерия посетила знаменитую постановку «Щелкунчик» и с интересом наблюдала, как работают профессиональные балерины.

Источник фото: телеканал «360»

Это не единственный подарок, который получила девочка благодаря «Елке желаний». Еще перед Новым годом ей подарили синтезатор и коляску для реабилитации. Ведь пятилетняя Лера, несмотря на возраст, уже настоящий боец. В раннем возрасте у нее обнаружили онкологическое заболевание. Курсы химиотерапии помогли, и девочка выздоровела. Но лечение сказалось на суставах, и теперь она почти не ходит. Поэтому подарки не только пришлись кстати, но и помогли малышке укрепить веру в себя и чудеса.

Проект «Мечтай со мной» помог исполнить заветные желания сотен тяжелобольных детишек и продолжает радовать малышей по всей стране. Желанные подарки уже получили двенадцатилетняя Виталина Герасименко из Балашихи и четырнадцатилетний Владислав Попков из Дмитрова. Для Виталины провели профессиональный мастер-класс по вокалу в студии «Непоседы» в центре Москвы. А Владислав совсем скоро сможет полетать на вертолете.