Подмосковье 02 декабря 2022, 22:08 Щелковскую центральную библиотеку осовременят к сентябрю 2023 года

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Щелковская центральная библиотека в микрорайоне Чкаловский стала победительницей национального проекта «Культура». Теперь ее ждет масштабный ремонт. Обновленную библиотеку читатели увидят в сентябре 2023 года.

На модернизацию пространства будет выделено пять миллионов рублей. Богатая история округа, связанная с авиацией и космонавтикой, задала тему для дизайна пространства.

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«Взяли за основу перелет Чкалова Валерия Павловича, который он совершил в 1937 году. Все зоны библиотеки так или иначе базируются на тематике авиации», — рассказала директор Щелковской центральной библиотеки Елена Ильенко.

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Когда закончатся строительные работы, читальный зал превратится в самолет: места для чтения будут располагаться прямо в кабине пилота. Также в библиотеке появится интерактивное панно с викторинами по авиации, будет расширен книжный фонд.

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