Передавать данные больше не надо. Щелковскому ветерану установили современный электросчетчик

Петру Константиновичу Византийскому 97 лет. В июне исполнится 98. Он живет в Щелкове один. Дети разъехались, помочь с ежедневными хлопотами некому. Поэтому Мособлэнерго решил установить ветерану войны новый электросчетчик, чтобы больше не нужно было передавать данные или ходить в управляющую компанию.

Бригада электромонтеров Мособлэнерго приехала к ветерану, чтобы установить счетчик нового поколения, который сам присылает данные через интернет. Все работы провели бесплатно.

«Установили по последнему слову произведенный счетчик, пользоваться им очень просто. Нажимаете одну кнопочку, пульт включается, запрашиваете данные счетчика, никуда ходить не надо. Любой кнопкой нажимаете, и здесь будут появляться данные по вашему потреблению. Ходить в бытовую компанию не надо, передавать данные не надо», — рассказал Павел Корнилов, директор Щелковского филиала Мособлэнерго.

Счета будут формироваться автоматически. Сложностей с использованием возникнуть не должно, ведь Петр Константинович уверенный пользователь компьютером.

Ветеран читает в Сети новости, электронные версии газет, общается через мессенджеры с родными, которые живут в других странах.

«У меня сын живет в Иерусалиме, дочь живет в Харькове. И я с ними каждый раз говорю по скайпу», — рассказал Петр Византийский, ветеран.

Жена у Петра Константиновича умерла 13 лет назад. Нет уже в живых и дочери, которая жила вместе с ним. Поэтому рядом с ветераном сейчас только кошка Алиса, которая не отходит от него ни на минуту.