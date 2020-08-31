Щелковскому перинатальному центру исполнилось три года. Там родились более 13 тысяч детей

Щелковский перинатальный центр работает уже три года. За это время в нем родились более 13 тысяч детей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

«Это один из центров, построенных в Московской области по президентской программе в 2017 году. В нашем учреждении родовспоможения оказывается медицинская помощь самого высокого — третьего уровня. Благодаря технической оснащенности и профессионализму специалистов, мы выхаживаем недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов и проводим хирургическую коррекцию врожденных пороков развития у новорожденных детей», — рассказал главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.

С начала этого года в перинатальном центре родились более 3,3 тысячи детей. Это почти на тысячу больше, чем в этот же период в прошлом году.

В учреждении очень популярны партнерские роды. А индивидуальный подход к каждой роженице привлекает все больше будущих мам.

«В этом году к нам приехали рожать из других субъектов РФ более 500 женщин. Почти каждая пятая пациентка — это прибывшая из другого региона или страны», — уточнил Андрей Пастарнак.

Роды в Подмосковье для граждан России проводятся бесплатно по полису ОМС. Во всех учреждениях региона сейчас действует услуга, благодаря которой каждая мама имеет возможность не выходя из палаты получить первые документы малыша.

Помимо этого каждой маме вручают подарок: набор на первый год жизни ребенка или денежная выплата в размере 20 тысяч рублей.

Подробная информация о родах в Подмосковье доступна по телефону Единого call-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.