Нарушения в работе счетчика в доме на улице Попова во Фрязине устранят по решению суда

В ноябре прошлого года в доме № 10 по улице Попова во Фрязине инспекторы обнаружили нарушения в работе прибора учета холодной воды. Коммунальщики должны были устранить их, но оспорили решение в суде. Арбитраж посчитал предписание законным. Об этом рассказала глава Госжилинспекции области Ольга Федина.

На счетчике была повреждена обвязочная проволока. «Межрайонный Щелковский Водоканал» должен был опломбировать прибор и не применять его показания при начислении платы. Компания оспорила это решение в суде, однако арбитраж признал его законным.

«В решении отмечено, что начисление платы за холодную воду на ОДН в данном случае должно исходить из общеобластного норматива. Полностью распределять потребление между собственниками можно только по решению общего собрания. Иначе „сверхнормативный“ объем исполнитель коммунальной услуги должен оплачивать за счет собственных средств», — отметила Ольга Федина.

Суд также отметил еще одно нарушение — счетчик использовался сразу для двух домов.

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