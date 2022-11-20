Подмосковье 20 ноября 2022, 23:26 Щелковский цирковой коллектив получил звание народного

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Народный коллектив «Студия циркового искусства „Юность“ ведет свою деятельность с 1959 года. За долгие годы работы коллектив выпустил множество артистов цирка, лауреатов фестивалей и конкурсов, заслуженных деятелей культуры и искусств и режиссеров-постановщиков.

Коллектив студии циркового искусства «Юность» теперь носит звание народного. В студии преподают педагоги династии Слухай-Медведевы-Папулина. В репертуаре студии: акробатика, воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, эксцентрика и клоунада. Школа уникальна тем, что здесь учат всему и сразу.

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«Есть одножанровые коллективы воздушная гимнастика или просто хореография. У нас все жанры. Ребенок учится всему. Поэтому мы можем вызвать любого, и он будет выступать в любом номере», — рассказала руководитель цирковой студии «Юность» Светлана Слухай.

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В студии также растят фокусников и иллюзионистов. Возрастных ограничений почти нет. В студию принимают учеников от трех от до 50 лет.

«Эта цирковая студия мне как второй дом, Светлана Сергеевна мне как вторая мать. Здесь очень нравится. Эта атмосфера нашего цирка непередаваемая. Очень дружный, очень спокойный, правда, очень хороший коллектив», — поделилась воспитанница студии циркового искусства «Юность» Анна Дудина.

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