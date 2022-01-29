Щелковский театр покажет спектакль «Волшебник Изумрудного города»

Детский спектакль «Волшебник Изумрудного города» по мотивам сказки Александра Волкова покажут в субботу в Щелковском театре. Мероприятие анонсировали на официальном сайте учреждения.

«Волшебник Изумрудного города» — по-настоящему семейный спектакль. Веселая комедия будет интересна не только маленькому зрителю, но и подарит чудесную возможность взрослым вспомнить свое детство. Никому точно не придется скучать.

Зрителей ждут в субботу, 29 января. Театр находится в Щелкове, на улице Фабричной, дом 1, литера А. Начало спектакля в 16:00.

Вход для зрителей от 18 лет осуществляется только при наличии QR-кода.

Спектакль «Волшебник Изумрудного города» также покажут 26 марта.

На сайте Щелковского театра анонсированы и другие предстоящие мероприятия. Уже завтра, 30 января, там состоится концерт Щелковского духового оркестра.

А в Щелковской художественной галерее ранее открылся ежегодный выставочный проект с работами студентов Академии акварели и изящных искусств С. Н. Андрияки. Посетить выставку можно до 13 февраля.