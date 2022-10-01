Щелковский театр открыл юбилейный сезон постановкой комедии | 360°

Подмосковье 01 октября 2022, 23:11 Поделиться Telegram

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Viber Щелковский театр открыл юбилейный сезон постановкой комедии tkcentre.ru

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Свой 10-й юбилейный сезон театрально-концертный центр «Щелковский театр» открыл премьерой спектакля «Свадьба Кречинского» по пьесе Александра Сухова-Кобылина. На постановку труппа получила субсидию по федеральному проекту партии «Единая Россия» «Культура малой Родины».

Одна из задач этого проекта — поддержка театров малых городов и обеспечение доступности учреждений культуры для граждан.

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«Мы каждый год участвуем в этой программе, „Единая Россия“ проводит эту программу, мы надеемся, что будет и дальше, потому что эта программа крайне нужна, необходима, как воздух. Потому что за счет этой программы мы очень красиво оформляем наш спектакль», — сказала главный режиссер театрально-концертного центра «Щелковский театр» Светлана Погодина.

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Комедия «Свадьба Кречинского» написана еще в середине 19-го века, но актуальна и по сей день.

«Я уже даже сейчас, не дожидаясь окончания спектакля, могу сказать, что дебют, премьера спектакля состоялись, удались. Как всегда, замечательная игра актеров, что называется, на одном дыхании смотрится весь спектакль», — отметил депутат Московской областной думы Николай Черкасов.

Для всех зрителей, пришедших на премьеру, в фойе театра играл духовой оркестр. Также можно было сфотографироваться с мимами и принять участие в розыгрыше призов.

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