Подмосковье 30 августа 2023, 23:58 Щелковский перинатальный центр отметил 6-летие с момента открытия Пресс-служба Минздрава МО

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Щелковскому перинатальному центру исполнилось шесть лет с момента открытия. Учреждение открыли в 2017 году по президентской программе, сегодня оно курирует 14 городских округов и ежегодно принимает почти два миллиона женщин.

«Благодаря постоянному развитию все больше женщин выбирают именно наш перинатальный центр для рождения детей. Хочется отметить, что это не только жительницы Московской области, но и других регионов. Всего с момента открытия в стенах нашего центра родилось более 33,3 тысячи малышей, а с начала этого года свыше 4 тысяч», — рассказал главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.

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Как отметили в Минздраве Подмосковья, центр специализируется на оказании медицинской помощи беременным женщинам с эндокринными заболеваниями — сахарным диабетом, хронической надпочечниковой недостаточностью и другими. В клинике работают почти 600 специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душем.

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