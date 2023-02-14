Подмосковье 14 февраля 2023, 10:20 Щелковский отряд спасателей отпраздновал день рождения

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Спасательная служба в Щелкове отпраздновала День рождения. Поздравить сотрудников пришли друзья и участники корги-отряда.

Гости праздника смогли почувствовать себя в роли спасателей. Они проходили полосу препятствий, тушили символический пожар, примеряли костюм химзащиты и даже ныряли в ледяную воду. Корги-отряд тоже не остался в стороне. Собаки ныряли в снег, участвовали в эстафете и преодолевали препятствия.

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«Необычность ситуации конечно напрягает, потому что я никогда не плавала зимой. Но надежный костюм, надежное оборудование — это надежная страховка наших самых сердечных спасателей», — сказала член инициативной группы корги-отряда Татьяна Быковская.

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Вместе со спасателями свой день рождения праздновала и корги Маруся Леонидовна, она — талисман центра. Именно благодаря ей в Щелкове и появился спасательный корги-отряд.

«У нас хорошее сообщество. Благодаря Маруси мы начали это делать. Сейчас поддержали большое количество людей. У меня телефон разрывается — 20 региональных лидеров пишут, звонят. Это здорово. Надо всех объединять, так как жизнь непростая. Чем больше нас, тем лучше жизнь», — рассказал директор центра гражданской защиты городского округа Щелково Леонид Киселев.

Хозяев корги-отряда угостили солдатской кашей и ароматным чаем. Завершился праздник фотосессией с Марусей Леонидовной.

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