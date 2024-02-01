Подмосковье 01 февраля 2024, 14:42 Щелковский колледж открылся после капитального ремонта Пресс-служба администрации городского округа Щелково

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Структурное подразделение № 4 Щелковского колледжа открылось после капитального ремонта. Сейчас в образовательном учреждение обучаются около 500 человек. Студенты изучают химию, машиностроение, обслуживание электрического оборудования и многое другое.

«В ходе капитального ремонта в колледже были проведены масштабные работы по обновлению и модернизации всех помещений. В кабинеты закупили новую мебель и современное оборудование», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Во время ремонта в образовательном учреждении также усилили несущие конструкции, смонтировали современный фасад и обновили кровлю. Также рабочие полностью заменили коммуникации: отопление, электроснабжение, освещение, водоснабжение и канализацию.

По словам округа Андрея Булгакова историческое здание в центре города преобразилось и теперь станет современной базой для обучения студентов со всего Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что образовательный комплекс в Павшинской пойме откроют к 1 сентября.

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