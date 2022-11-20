Подмосковье 20 ноября 2022, 18:47 Щелковский хореографический ансамбль школы им. Розума подготовили к юбилею

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Воспитанники школы имени Розума в Щелкове готовятся к юбилею хореографического ансамбля. Коллектив «Волна» — лауреат множества профессиональных танцевальных детских конкурсов.

В школе имени Розума занимается 212 детей, от четырех до 18 лет. В празднике, посвященном десятилетию ансамбля «Волна», будут участвовать все коллективы школы. Репетиции здесь идут каждый день.

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Воспитанники школы имени Розума танцуют все — русские-народные, патриотические, классические, современные и эстрадные танцы. Практически с каждого соревнования коллектив привозит награды.

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«Коллектив в прошлом году занял очень много призовых мест. Мы ездили в Волгоград, получили Гран-При, в Ярославле также Гран-При, на „Щелковском переплясе“ дети заняли семь первых мест. В Кострому мы ездили с детками зимой — также Гран-При», — рассказала руководитель хореографического ансамбля «Волна» Наталья Аскерова.

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