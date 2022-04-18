Щелковский филиал «Мособлэнерго» признали лучшим по итогам года

Руководство «Мособлэнерго» вручило главную награду компании на прошедшей неделе. Переходящий вымпел «Лучшему трудовому коллективу за высокие профессиональные показатели» достался работникам Щелковского филиала.

В состав специально созданной комиссии «Мособлэнерго» вошли руководители ряда подразделений аппарата управления. Комиссия оценивала работу филиалов по нескольким критериям: полнота реализации программы капитального ремонта и инвестиционной программы, соблюдение сроков технологического присоединения, выполнение норматива по потерям электроэнергии и другие.

Щелковский филиал в 2021 году выполнил работы по 36 объектам, ввел 12 километров линий электропередачи и трансформаторную мощность в размере более 16 МВА. На 112 энегрообъектах провели капитальный ремонт. Полезный отпуск электрической энергии потребителям составил два миллиарда 506 миллионов киловатт-часов. В рамках оказания услуг по технологическому присоединению принято более 1700 заявок, заключено 1642 договора с мощностью свыше 48 тысяч кВт.

«В зоне ответственности „Мособлэнерго“ находятся разные электросети на обширной территории нашего региона, сравнивать работу разных филиалов предприятия — весьма непростая, но очень важная административная задача. Щелковский филиал набрал наибольшее количество баллов по основным производственным показателям, а это значит, что он объективно является лучшим подразделением в компании по итогам прошлого года. Я поздравляю коллег с победой, желаю удерживать достигнутые показатели и в дальнейшем», — отметил министр энергетики МО Александр Самарин.

По словам врио генерального директора АО «Мособлэнерго» Дмитрия Якубова, за право обладания вымпелом ежегодно борются все филиалы.

«Порой от победы их отделяет всего один балл. Для меня как для руководителя компании это свидетельство того, что наши производственные подразделения успешно справляются с поставленными задачами», — отметил Якубов.

«Мособлэнерго» выбирает лучший трудовой коллектив уже восемь лет подряд. Награда традиционно вручается по итогам прошедшего трудового года.