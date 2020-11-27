Щелковских врачей угостили мороженым в благодарность за лечение пациентов с COVID-19

В Подмосковье продолжается акция «Спасибо врачам». На этот раз поблагодарили медиков из Щелкова. В благодарность за борьбу с ковидом их угостили мороженым. Об этом рассказали в пресс-службе партии «Единая Россия».

Больше 300 порций мороженого преподнесли врачам Щелковской больницы. Так активисты из «Единой России» решили поблагодарить медиков за их сложный труд и поднять им настроение.

Коробки с мороженым привезли представители партии.

«Мы поддерживаем врачей по всей Московской области, и это не первая наша акция. Передаем продовольственные наборы, мороженое. Это наша благодарность специалистам, которые сейчас находятся на передовой, на горячей линии. Пусть это и небольшие меры, но, мы уверены, что они смогут поддержать врачей», — отметила член регионального политического совета Елена Андреева.

Мороженое предоставила компания «Чистая линия». Медики были рады такому сюрпризу. Они поблагодарили за внимание и заботу и отметили, что лакомство поможет восстановить душевное и психологическое равновесие после сложных смен.

Акцию «Спасибо врачам» запустили в Московской области 21 мая. Добровольцы в течение всего этого времени оказывают медикам адресную помощь, приносят продукты, соки, медицинские маски и антисептики. К акции присоединяются коммерческие организации.