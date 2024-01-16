16 января 2024, 11:47
Щелковские инспекторы ГИБДД рассказали о процедуре переоборудования автомобилей
Сотрудники Госавтоинсекции из Щелкова напомнили жителям правила переоборудования машин. Для этого можно использовать удобный сервис на «Госуслугах».
По словам госавтоинспектора Павла Исакова, при переоборудовании транспортного средства можно также обратиться лично в ведомство, однако сделать это через «Госуслуги» удобнее и быстрее.
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«К нам обращаются при переоборудовании транспортных средств из грузовых бортовых в автоэвакуатор, при установке газобалонного и дополнительного оборудования, элетролебедки и световых приборов», — сказал он.
Как рассказал автомобилист Александр Прончалов, процесс проходит в несколько этапов.
«Изначально автомобиль приобретался как грузовой фургон, но затем я решил сменить сферу деятельности и переоборудовать ТС под автоэвакуатор. Процесс прошел в несколько этапов: получение предварительной технической экспертизы, оформление разрешения в ГИБДД, выполнение работ по переоборудованию ТС, получение протокола по результатам проверки безопасности, техосмотр, получение свидетельства о безопасности конструкции ТС и переоформление ПТС и СТС в ГИБДД», — рассказал он.
Щелковская Госавтоинспекция также оказывает услуги по выдаче свидетельств о допуске авто к перевозке опасных грузов.
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