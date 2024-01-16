Подмосковье 16 января 2024, 11:47 Щелковские инспекторы ГИБДД рассказали о процедуре переоборудования автомобилей Елена Катасонова

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Сотрудники Госавтоинсекции из Щелкова напомнили жителям правила переоборудования машин. Для этого можно использовать удобный сервис на «Госуслугах».

По словам госавтоинспектора Павла Исакова, при переоборудовании транспортного средства можно также обратиться лично в ведомство, однако сделать это через «Госуслуги» удобнее и быстрее.

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«К нам обращаются при переоборудовании транспортных средств из грузовых бортовых в автоэвакуатор, при установке газобалонного и дополнительного оборудования, элетролебедки и световых приборов», — сказал он.

Как рассказал автомобилист Александр Прончалов, процесс проходит в несколько этапов.

«Изначально автомобиль приобретался как грузовой фургон, но затем я решил сменить сферу деятельности и переоборудовать ТС под автоэвакуатор. Процесс прошел в несколько этапов: получение предварительной технической экспертизы, оформление разрешения в ГИБДД, выполнение работ по переоборудованию ТС, получение протокола по результатам проверки безопасности, техосмотр, получение свидетельства о безопасности конструкции ТС и переоформление ПТС и СТС в ГИБДД», — рассказал он.

Щелковская Госавтоинспекция также оказывает услуги по выдаче свидетельств о допуске авто к перевозке опасных грузов.

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