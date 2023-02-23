Подмосковье 23 февраля 2023, 20:50 Щелковская 8-я авиадивизия особого назначения получила орден Жукова

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Восьмую авиадивизию особого назначения в Щелкове наградили орденом Жукова. Она базируется на аэродроме Чкаловский.

Подразделение получило госнаграду за заслуги в обеспечении безопасности, укреплении обороноспособности государства, подготовку квалифицированных военных кадров и успешное выполнение боевых заданий.

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Командующий ВВС генерал-лейтенант Сергей Дронов поздравил подразделение.

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«Авиадивизия особого назначения — мощный коллектив профессионалов, который уверенно держит свою планку, которая была взята еще более 80 лет назад», — сообщил Сергей Дронов.

На церемонии военнослужащим присвоили очередные воинские звания. На мероприятии были депутат Мособлдумы Владимир Шапкин и замглавы Щелкова Виктор Семин.

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