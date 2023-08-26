Подмосковье 26 августа 2023, 12:49 Обновленную библиотеку открыли в поселке Чкаловский в Щелкове

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В поселке Чкаловский в Щелкове открылась первая модельная библиотека для взрослых и юных читателей. В обновленном пространстве нет ничего случайного — каждый стеллаж и каждый стенд выполнили и установили в соответствии с заявленным проектом.

«Нравится. Во-первых, светлая. Высокая, интересная стала, очень много новой техники появилось, которую можно использовать при чтении. Очень компетентные сотрудники, которые всегда помогут, подскажут, найдут», — рассказала читательница Анна Макаревич.

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В помещении прошел большой ремонт. Строителям предстояло не только обновить стены, окна, потолок и пол, но и полностью модернизировать и разделить пространство. Теперь здесь есть интеллектуальный и образовательный центр с доступом к новейшим информационным технологиям, лаунж-зоны, зоны для творческого развития и детское пространство, интерактивное оборудование и новые издания в книжных фондах.

«Это первая модельная библиотека в нашем городском округе. Конечно, мы долго ждали», — заявила директор библиотеки Елена Ильенко.

На модернизацию библиотеки № 3 выделили пять миллионов рублей из федерального бюджета. Финансирование проекта выделяется по итогам конкурсного отбора в рамках нацпроекта «Культура».

«Здесь есть вся необходимая инфраструктура. Но, конечно, сейчас важно, что мы разговаривали с руководителями библиотеки, сотрудниками — это большая работа, чтобы заинтересовать молодое поколение», — сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Помимо пополнения книжного фонда в библиотеке будут проходить новые мероприятия и творческие проекты, например, клубы интеллектуального и творческого общения, журналистики и блоггинга, театральные студии, курсы иностранных языков, кружки робототехники. Также будет возможность поиграть в настольные игры или поработать за компьютером.

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