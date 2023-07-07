07 июля 2023, 14:52
Щелково стало лидером Подмосковья по снижению жалоб на чистоту дворов за неделю
ГУСТ Подмосковья еженедельно анализирует количество обращений жителей по различной тематике. Так, за неделю число жалоб по содержанию дворов снизилось на 529 за неделю.
«Своевременно закрывали дефекты коммунальные предприятия Щелкова — минус 59 сообщений. Положительную динамику демонстрирует также целый ряд муниципалитетов: в Лосино-Петровском количество обращений сократилось на 48, в Можайском — на 38, а в Коломне — на 35», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
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По ее словам, есть и те округа, где количество жалоб, наоборот, увеличилось. Аипова призвала Чехов, Луховицы, Пушкино и Серпухов усилить работы в данном направлении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.
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Благоустройство
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