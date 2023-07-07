Подмосковье 07 июля 2023, 14:52 Щелково стало лидером Подмосковья по снижению жалоб на чистоту дворов за неделю ГУСТ МО

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ГУСТ Подмосковья еженедельно анализирует количество обращений жителей по различной тематике. Так, за неделю число жалоб по содержанию дворов снизилось на 529 за неделю.

«Своевременно закрывали дефекты коммунальные предприятия Щелкова — минус 59 сообщений. Положительную динамику демонстрирует также целый ряд муниципалитетов: в Лосино-Петровском количество обращений сократилось на 48, в Можайском — на 38, а в Коломне — на 35», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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По ее словам, есть и те округа, где количество жалоб, наоборот, увеличилось. Аипова призвала Чехов, Луховицы, Пушкино и Серпухов усилить работы в данном направлении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.

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