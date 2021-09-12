Щелково с концертом и салютом отметило 500-летний юбилей

Когда-то, пять веков назад, на месте Щелково находились всего два крестьянских двора. Писаная история города начиналась с документов о земельных сделках. Богатый крестьянин передал свои земли Троице-Сергиевой Лавре на помин души.

Как сообщила директор Щелковского историко-краеведческого музея Наталья Богданова, с этого упоминания в летописи и начинается история города.

Отмечали 500-летие в центральном городском парке и на главной площади, с размахом. Детям больше всего понравились карусели и лабиринт из сена.

«За последние годы это самый классный праздник. Самый веселый, шумный. И вообще нам все понравилось. Я очень много развлечений видела. Мне очень понравилось. В парке были. Там сено. Много чего интересного было», — поделились Надежда и Полина Поздняковы.

Егор Светин и Демид Рязанов заявили, что Щелково — реально крутое место. Здесь много всяких развлечений, красиво, есть места, где можно посидеть.

Ев площади Ленина горожанам и гостям города представили праздничную музыкальную программу. Ее подготовил бизнесмен и музыкант Андрей Ковалев.

«Хотел пожелать бы, что бы поверили, что Щелково будет самым лучшим, самым красивым городом в России, а может и в мире. Сделаем для этого все! У нас мощная команда, у нас очень крутой глава. У нас потрясающий губернатор. И вместе мы точно сила!» — заявил он.

Горожан поздравили с праздником директор центра защиты Щелкова Леонид Киселев и внештатный сотрудник городской службы спасения корги Маруся.

Глава города Андрей Булгаков поздравляя жителей города, сказа, что многое уже сделано, но сделать нужно еще больше.

«Мы построим еще больше школ, сделаем много дворов благоустроенных, сделаем лучший парк в России. Мы сделаем много спортивных объектов, где молодежи можно тусоваться», — пообещал мэр.

Закончился праздник концертом с участием Анны Семенович, группы Банд’эрос и Мота. А потом грянул салют.