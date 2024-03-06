Подмосковье 06 марта 2024, 17:41 Щелково и Гродненский район Белоруссии перезаключили договор о побратимских отношениях Пресс-служба городского округа Щелково

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Подмосковный город Щелково с 1975 года сотрудничает с Гродненским районом Белоруссии. Спустя 49 лет стороны перезаключили договор о побратимских отношениях.

Документ подписали на площадке «Щелково Агрохим». Это подмосковное предприятие сотрудничает с Гродненским районом восемь лет, поставляет в Белоруссию семена. На «Скидельском сахарном комбинате» производительность по переработке сахарной свеклы составляет 8,2 тысячи тонн в сутки или один миллион 50 тысяч тонн в сезон.

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Стороны планируют чаще взаимодействовать и увеличивать количество совместных проектов.

Московская и Минская области наметили план развития совместных проектов на 2024 год, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». Они в основном касаются образования, культурного обмена и инвестиций в торговой, предпринимательской отраслях.

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