Подмосковье 12 августа 2023, 14:14 Щелково будет сотрудничать с АО «Вертолеты России»

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Глава Щелкова Андрей Булгаков подписал соглашение о сотрудничестве с одним из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России — АО «Вертолеты России». На территории городского округа создали общий центр обслуживания холдинга.

Цель проекта — повышение операционной эффективности. Сотрудничество позволит не только повысить налоговые отчисления в бюджет региона, но и создаст более 250 рабочих мест.

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«Уже с осени мы начинаем набор. В ближайшее время информация будет размещена на сайте администрации. Соответственно, там можно посмотреть информацию о требованиях, которые мы предъявляем к нашим кандидатам, и сумму вознаграждения, которая будет предоставляться сотрудникам», — сообщила директор общего центра обслуживания холдинга Лия Пекленкова.

В ходе встречи прошла презентация программы «Общий центр обслуживания». Стороны обсудили не только вакансии, которые будут востребованы, но и транспортную доступность для будущих сотрудников.

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