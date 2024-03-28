Подмосковье 28 марта 2024, 19:09 «Щелково Агрохим» заключило соглашение с Минсельхозом Башкирии Администрация городского округа Щелково

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Компания «Щелково Агрохим» и Министерство сельского хозяйства Башкирии заключили соглашение о развитии селекции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Щелково.

Документ подписали на международной выставке «АгроКомплекс». Соглашение предусматривает сотрудничество по нескольким направлениям, цель которых — наращивание объемов производства сельхозкультур, в том числе и для экспорта.

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Подписали соглашение заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов и генеральный директор АО «Щелково Агрохим», доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов.

«„Щелково Агрохим“ — системообразующее предприятие нашей страны. Компания активно работает на всей территории нашего государства и зарубежом — имеет 38 представительств в России, 8 в странах СНГ и 5 в дальнем зарубежье», — отметил глава городского округа Сергей Булгаков.

Новое соглашение, подчеркнул он, позволит использовать эффективные разработки «Щелково Агрохим» на территории Башкирии.