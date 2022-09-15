Щели в фасаде дома в ступинском селе Городня устранили по просьбам жителей | 360°

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Щели в фасаде дома в ступинском селе Городня устранили по просьбам жителей

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Управляющая компания «Шемрок» из Ступина загерметизировала межпанельные швы в доме на территории Мещерина-1, села Городня в Ступине. В щелях могли поселиться пчелы, осы и другие насекомые, рассказали в Госжилинспекции Подмосковья.

Жители обратились в Госжилинспекцию с опасениями, что в щелях на стыках фасадных плит могут поселиться насекомые. Инспекторы поручили управляющей компании решить проблему, и теперь дом сможет успешно перенести зиму.

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Глава ведомства Ольга Федина отметила, что разрушенные швы могут стать причиной сырости, сквозняков и холода в квартирах, поэтому важно проводить ремонт вовремя.

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«Разрушенные межпанельные швы — это сквозняки, холод и сырость в квартирах, промерзание стен, образование плесени и в целом угроза всей конструкции здания. А качественный ремонт этих фасадных элементов можно проводить только в теплое время. Поэтому так важно уложиться в сезон и до холодов провести качественную герметизацию», — заявила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о старте подачи тепла в социальные учреждения Подмосковья. Отопление пришло в школы, детские сады и больницы региона.

ЖКХ

Госжилинспекция Подмосковья

Ступино

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