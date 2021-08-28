Счастливые новоселы. Ключи от квартир в Воскресенске вручили 4 детям-сиротам

В Воскресенске ключи от квартир вручили четырем детям-сиротам. Ребятам предоставили недвижимость в развитых районах округа.

Христина Арсенова входит в свою квартиру с нескрываемым восторгом. «Двушка» в центре поселка — это первое ее собственное жилье. Христина — ребенок-сирота. Ее воспитывала бабушка. В этом месяце девушке исполнилось 18 лет. Квартира стала самым лучшим подарком на совершеннолетие.

«Зайдя в квартиру, я сразу стала представлять, куда и что хочу поставить. Вот эта большая, просторная классная комната будет гостиной с большим мягким диваном и телевизором, и, боже, тут есть балкон! Это просто великолепно», — поделилась Христина своей радостью.

В Воскресенске уже девять детей-сирот получили ключи от квартир. До конца года недвижимостью обеспечат еще 13 ребят. Сиротам предоставляют жилье в хороших районах с развитой инфраструктурой. Рядом магазины, поликлиника, детский сад и школа — на будущее, когда появится своя семья. Во всех квартирах сделан ремонт, установлена сантехника и полностью оборудована кухня.

На этом подарки не закончатся. В следующем году власти помогут детям с мебелью, чтобы квартира была максимально комфортна для жилья.

«Мы с вами сейчас слышали, что дети мечтают и говорят, что здесь будет компьютерный стол, здесь будет кровать, поэтому будем с детьми согласовывать и дарить», — сказал глава городского округа Артур Болотников.

Повар и кондитер в будущем по профессии, но в душе программист Сергей Миносуев получил квартиру в родной деревне Ратчино. Светлая комната, удобная кухня и просторный коридор. С будущим дизайном комнаты он определился за считаные минуты. Стиль — минимализм.

«Здесь компьютер. Либо, наверное, здесь, потому что здесь окно, тут будет неудобно. Тут какой-нибудь комод для одежды или шкаф, может быть. Тут кровать и тут шкаф. Ну и все! Мне больше ничего не надо», — сказал молодой человек.

За 13 лет, что реализуется программа, квартиры получили 225 детей-сирот. Жилье приобретается за счет средств регионального бюджета. В этом году на эти цели выделили 48 миллионов рублей.