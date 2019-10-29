Счастливую маму тройняшек выписали в Коломне. Малышей выходили врачи перинатального центра

Счастливую маму тройняшек Ингу Габибуллину вместе с малышами выписали в Коломне. За жизнь новорожденных боролись неонатологи Коломенского перинатального центра.

Источник фото: пресс-служба Минздрава Московской области

Две девочки и мальчик родились у семьи из Каширы еще 24 сентября с совсем небольшим весом.

«Малыши появились на свет с интервалом в одну минуту. Вес детей при рождении составил 1650, 2200 и 1600 граммов. В течение первых суток новорожденные находились под пристальным вниманием врачей-неонатологов и реаниматологов, после чего наблюдение и лечение было продолжено специалистами отделения патологии недоношенных детей, где до самой выписки они находились вместе с мамой», — рассказал исполняющий обязанности главного врача Игорь Хазов.

Он отметил, что за месяц пребывания в центре малыши набрали столько, сколько нужно, и отправляются домой с весом 2620, 3360 и 2650 граммов.

Счастливые родители получили в подарок поздравительный конверт от губернатора региона Андрея Воробьева, а также денежную выплату по программе «Я родился в Подмосковье».

Документы на детей родителям помогли оформить еще до выписки.

«Хочу выразить огромную, безграничную благодарность врачам Коломенского перинатального центра, которые помогли сохранить мою беременность, провели операцию кесарева сечения и выходили моих крох. С порога я была приятно удивлена радушием и приветливостью персонала», — отметила мама тройняшек Инга Габибуллина.