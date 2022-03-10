Счастье после выживания. Приехавшая в Клин многодетная мать из Донбасса родила седьмую дочь

Новая жизнь началась в Подмосковье у людей, приехавших из Донбасса. Вчера в Клинском роддоме у Людмилы Ясыр родилась девочка Настя. Это уже седьмой ребенок Людмилы. И первый ребенок в Подмосковье у переселенцев из ДНР и ЛНР.

Людмила приехала в Подмосковье 22 февраля, на том самом поезде с людьми из Донбасса. Женщина забрала четырех младших детей, двое старших и муж остались дома в Донецкой области.

Многодетная семья Павла и Людмилы все эти восемь лет выживала благодаря собственному саду и огороду. Но когда ситуация вновь накалилась, беременную женщину решили отправить в Россию.

Настенька родилась 9 марта. С этим важным событием Людмилу поздравила глава городского округа Клин Алена Сокольская. Она передала женщина поздравления от главы Подмосковья.

«Есть приятная миссия — передать вам поздравления от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Это первый ребенок, который родился на территории Московской области, а мама прибыла из ДНР. Самое главное пожелание, чтобы ваша семья, ваша девочка жили в мире, счастье», — сказала Сокольская.

Семье подарили первые подарки. Скоро в Клинском роддоме девочка получит свой первый документ — свидетельство о рождении. И там будет записано, что она появилась на свет в Клину.

Людмила поблагодарила всех за заботу и внимание. Уже через несколько дней она вернется в оздоровительный центр, где младшие дети с нетерпением ждут знакомства с сестренкой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что в регионе разместили около 1,5 тысячи человек из Донбасса. Для желающих работать в регионе открыли ярмарку вакансий.