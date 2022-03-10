Счастье после выживания. Приехавшая в Клин многодетная мать из Донбасса родила седьмую дочь
Людмила Ясыр из Донбасса приехала в Подмосковье и родила дочку в Клину
Новая жизнь началась в Подмосковье у людей, приехавших из Донбасса. Вчера в Клинском роддоме у Людмилы Ясыр родилась девочка Настя. Это уже седьмой ребенок Людмилы. И первый ребенок в Подмосковье у переселенцев из ДНР и ЛНР.
Людмила приехала в Подмосковье 22 февраля, на том самом поезде с людьми из Донбасса. Женщина забрала четырех младших детей, двое старших и муж остались дома в Донецкой области.
Многодетная семья Павла и Людмилы все эти восемь лет выживала благодаря собственному саду и огороду. Но когда ситуация вновь накалилась, беременную женщину решили отправить в Россию.
Настенька родилась 9 марта. С этим важным событием Людмилу поздравила глава городского округа Клин Алена Сокольская. Она передала женщина поздравления от главы Подмосковья.
«Есть приятная миссия — передать вам поздравления от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Это первый ребенок, который родился на территории Московской области, а мама прибыла из ДНР. Самое главное пожелание, чтобы ваша семья, ваша девочка жили в мире, счастье», — сказала Сокольская.
Семье подарили первые подарки. Скоро в Клинском роддоме девочка получит свой первый документ — свидетельство о рождении. И там будет записано, что она появилась на свет в Клину.
Людмила поблагодарила всех за заботу и внимание. Уже через несколько дней она вернется в оздоровительный центр, где младшие дети с нетерпением ждут знакомства с сестренкой.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что в регионе разместили около 1,5 тысячи человек из Донбасса. Для желающих работать в регионе открыли ярмарку вакансий.