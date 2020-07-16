Сброс воды начнут под Можайском, чтобы избежать потопа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал ситуацию с подтоплениями в Можайском городском округе Подмосковья. Он отметил, что ситуация находится под контролем и призвал жителей быть наготове — их могут эвакуировать при необходимости.

Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.

Вы видите, что дожди в Подмосковье идут уже третьи сутки. Ситуация находится под контролем, все службы мобилизованы. Чтобы не было переполнения, планируем начать сброс воды в Можайском водохранилище Андрей Воробьев.

Губернатор призвал всех жителей городского округа, которые проживают недалеко от рек, быть наготове. Им стоит собрать все необходимые вещи и взять документы. При этом Андрей Воробьев выразил надежду, что до эвакуации не дойдет.

Глава региона призвал жителей быть внимательными к ситуации, которая сейчас разворачивается в округе. Он подчеркнул, что власти будут информировать население и держать его в курсе происходящего.

Ранее на размытом участке трассы Ваулино — Бабаево в Можайске установили деревянный мост для пешеходов. Дорогу разрушил поток воды в ночь на 15 июля — к этому привели обильные осадки, которые обрушились на округ. В результате жители деревень Хорошилово, Бабаево, Сальницы и владельцы участков в ДНП «Мечтаево», «Лесная Губерния», «Хорошилово-1» и «Хорошилово-2» оказались заблокированы.