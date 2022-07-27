Сброс строительных отходов в лес пресекли в Красногорске

За один день два правонарушения на территории земель лесного фонда пресекли в Подмосковье.

«Благодаря сигналам от бдительных граждан и оперативному реагированию сотрудников лесной охраны Истринского лесничества удалось задержать нарушителей на месте преступления. За сутки было выявлено два факта нарушений лесного законодательства», — сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Рабочий фермерского хозяйства «Лесное» выгружал бытовой мусор, порубочные остатки, ветки и сухую траву в лесу вблизи деревни Давыдовское городского округа Истра. Этот лесной массив относится к Новоиерусалимскому участковому лесничеству Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес». Старший участковый лесничий Дмитрий Новожилов задержал нарушителя на месте.

Источник фото: телеканал «360»

В границах Рождественского участкового лесничества недалеко от кладбища в поселке Нахабино городского округа Красногорск неизвестные лица выгрузили в лес машину со строительными отходами. Старший участковый лесничий Дмитрий Романов прибыл на место в момент сброса мусора на территорию лесного фонда, где уже находилось несколько куч.

Источник фото: телеканал «360»

«По каждому из случаев лесными инспекторами Истринского филиала составлены протоколы по статьям 8.31 (часть 3) и 8.32 (часть 3) КоАП РФ „Нарушение правил санитарной и пожарной безопасности в лесах“, виновникам грозит значительный штраф. Оба нарушителя уже приступили к уборке завезенного ими мусора», — рассказал Олег Баженов.