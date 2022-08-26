Сброс строительного мусора пресекли в Богородском округе

Рейд по большегрузным автомобилям провели в Богородском городском округе. В результате у трех водителей не оказалось документов на перевозку строительного мусора — крупногабаритный хлам они собирались выбросить незаконно.

Сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области совместно с представителями Минэкологии проверили грузовики, которые вывозили отходы строительства, сноса и грунтов.

Из 39 самосвалов у трех не оказалось необходимых документов для перевозки строительных отходов. В отношении нарушителей проводится проверка, по результату которой они будут оштрафованы. Грузовики перемещены на штрафстоянку.

«В результате действий представителей контрольно-надзорных органов был предотвращен сброс строительного мусора объемом более 50 кубометров», — пояснила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Подобные рейды проводятся на территории Подмосковья регулярно. С мая было проведено 47 проверок на выявление незаконной перевозки и сброса строительных отходов. Досмотрены 454 единицы большегрузного транспорта, составлено 98 протоколов на незаконных перевозчиков и организаторов свалок. Задержано и отправлено на штрафстоянки 57 самосвалов, еще 19 передано на ответственное хранение. Проверки продолжатся до осени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал строго наказывать за нарушения, касающиеся незаконных сбросов мусора.