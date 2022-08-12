Сброс сточных вод в реку пресекли в Можайском округе

Инспекторы эконадзора вынесли административное постановление в отношении дачного потребительского кооператива «Прибрежный» в деревне Дубки.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что кооператив эксплуатирует очистные сооружения. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«На момент осмотра выяснилось, что с объекта сточные воды сбрасываются на рельеф местности, а не в канализационные сети, септик или, будучи нормативно очищенными, в водный объект, как предписывает природоохранное законодательство. По итогам рассмотрения материалов прокуратуры ДНП вынесено наказание в виде предупреждения, ситуация остается на контроле», — рассказал Тихон Фирсов.

Министр напомнил также, что за последнее время в Можайском округе уже были выявлены нарушения при сбросе сточных вод. Предостережение Минэкологии получила «Финансово-проектная лизинговая компания», которая была уличена в сбросе в реку Ведомку сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций взвешенных веществ, нефтепродуктов и нитритов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал экологию Подмосковья бесценной, призвал благоустраивать лесопарки и бороться с несанкционированным сбросом мусора.