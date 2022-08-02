Сброс сточных вод в приток реки Купелинки пресекли в Ленинском округе

Инспекторы Минэкологии Московской области проверили обращение жителей деревни Малое Видное и выявили незаконный сброс сточных вод в приток реки Купелинки. Администрацию Ленинского округа обязали устранить нарушение.

Осмотр земельного участка быстро подтвердил предположения местных жителей о вреде экологии.

«Был обнаружен канализационный колодец, из которого отходы стекали в ручей без названия, являющийся притоком реки Купелинки», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Поскольку колодец расположен на землях неразграниченной собственности, за состояние их отвечает муниципалитет. Туда и направили требование устранить нарушение и не допустить загрязнения Купелинки. В администрации Ленинского округа оперативно исполнили предписание и затампонировали незаконный водосброс. Слив канализации в ручей остановлен.

Чуть раньше по требованию Минэкологии был перекрыт еще один незаконный сброс канализации в Балашихе, который загрязнял реку Пехорку. Интересно, что этот бетонный ливневый коллектор прежде уже был заблокирован, однако неизвестные вновь открыли его.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал строго наказывать тех, кто загрязняет реки.