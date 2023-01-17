Подмосковье 17 января 2023, 17:35 Сброс неочищенных сточных вод прекратят в Лобне по требованию Минэкологии

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Минэкологии направило предостережении компании «Чайка». Местные жители сообщили, что она сбрасывает в реку Мещериху недостаточно очищенные сточные воды.

Глава министерства Тихон Фирсов сообщил, что коммунальная компания уже не раз привлекалась к ответственности за сброс неочищенных стоков.

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«Вот и на этот раз в ходе надзорного мероприятия было зафиксировано повышенное пенообразование в точке сброса с очистных сооружений микрорайона Красная поляна. Наши специалисты проконтролируют работу по устранению причин нарушения», — сказал он.

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Министр добавил, что состояние реки Мещерихи постоянно контролируют из-за периодических сбросов неочищенной воды в Лобне и Солнечногорске. За это уже были наказаны несколько компаний.

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