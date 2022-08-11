Сброс более 100 кубометров мусора предотвратили в Мытищах

Сотрудники межрайонного отдела инспектирования и проверок главного управления содержания территорий Подмосковья совместно с Министерством экологии и природопользования области и МВД России провели два совместных рейда в городском округе Мытищи.

10 и 11 августа сотрудники ведомств и служб пресекли несанкционированную транспортировку отходов строительства сноса и грунтов.

«Последние несколько дней мы работали в Мытищах. В ходе двух мероприятий проверено 26 большегрузных самосвалов, и у четырех отсутствовали необходимые документы для перевозки ОССиГ. В отношении нарушителей проводится проверка, по результату которой они будут привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. Транспортные средства нарушителей перемещены на штрафстоянку. В результате действий представителей контрольно-надзорных органов был предотвращен сброс строительного мусора объемом более 100 кубометров», — сообщила руководитель главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Подобные рейды ГУСТ и Минэкологии проводят регулярно. С мая 2022 года было проведено 44 рейда. Проверено 391 единица большегрузного транспорта, составлено 88 протоколов на незаконных перевозчиков и организаторов свалок, задержано и отправлено на штрафстоянки 47 большегрузных автомобилей, еще 19 передано на ответственное хранение.

С начала 2022 года ликвидировали 83 стихийные свалки строительного мусора. Проверки будут продолжаться до осени.