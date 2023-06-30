Подмосковье 30 июня 2023, 12:02 Сброс 770 «кубов» строительных отходов пресекли в Подмосковье в июне ГУСТ МО

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Представители ГУСТ и Минэкологии Московской области совместно с ГИБДД проверяют законность перевозок стройотходов в Подмосковье. Подобные мероприятия направлены на пресечение несанкционированного сброса мусора на земли региона.

В июне инспекторы эконадзора провели девять рейдов и проверили 225 водителей в Ленинском округе, Истре, Щелкове, Коломне, Красногорске, Балашихе, Мытищах и Раменском. Всего за это время им удалось пресечь незаконный сброс 770 кубических метров мусора.

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«Так, удалось выявить 42 нарушителей, в отношении которых были составлены административные протоколы, а их транспортные средства задержаны», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Оформить разрешение на перемещение ОССиГ можно на портале госуслуг. Нарушителям грозит штраф: от 40 до 70 тысяч рублей для физических лиц и от 60 до 200 тысяч рублей для юридических.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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