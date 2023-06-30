Подмосковье 30 июня 2023, 14:27 Сброс 40 «кубов» строительного мусора предотвратили в Мытищах

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Сброс 40 «кубов» строительного мусора пресекли в Мытищах. Во время рейда в округе задержали четырех водителей, у которых отсутствовали необходимые документы для перевозки строительного мусора.

«В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Транспорт, с помощью которой осуществлялось незаконное перемещение строительного мусора, задержан и перемещен на штрафстоянку. Предотвращен сброс объемом 40 кубометров», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Напомним, что в случае неисполнения обязательных требований по перевозке нарушителям грозит штраф от 40 до 70 тысяч рублей для физических лиц и от 60 до 200 тысяч рублей — для юридических.

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