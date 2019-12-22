Сборы студентов-спасателей прошли в Химках. Они учились правильно оказывать первую помощь

В Химках прошли учебно-тренировочные сборы студентов-спасателей и добровольцев Московской области. Там учили, как найти человека на местности, правильно спасти утопающего и оказать первую помощь пострадавшим.

Футбол на ощупь. Незрячие чемпионы России провели мастер-класс для химкинских школьников Подробнее

Большое внимание уделили теории. Например, прежде чем залезть на гору, нужно понять, как управляться с альпинистским снаряжением. И только потом переходить к практическим занятиям.

«Тут применяется как спортивное снаряжение, так и промышленное. В основном, промышленное применяется в подъеме-спуске, а спортивное — в траверсе и скалодроме», — рассказал инструктор Александр Волков.

После таких сборов ребята начинают разбираться в вопросах радиационной, химической и биологической защиты, понимают, как проводить поисково-спасательные операции с земли, а также с помощью коптеров. Обучение проводилось на базе Академии гражданской защиты МЧС России.

Источник фото: телеканал «360»

Сборы проходят два дня. Ребятам еще предстоит пройти противопожарную подготовку — изучить оборудование и первичные средства пожаротушения.