Подмосковье 25 февраля 2023, 14:24 Сборы по киокусинкай карате и кумите прошли перед чемпионатом России в Луховицах

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В Луховицах прошли учебно-тренировочные сборы перед чемпионатом России по киокусинкай карате и кумите. Турнир пройдет в марте.

На мероприятие приехали более 240 спортсменов из 17 городов Подмосковья, Тульской и Владимирской областей. Также на нем присутствовал глава округа Сергей Тимохин.

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«Сегодняшний сбор — это очередной этап подготовки спортсменов к чемпионату и первенству России, самому главному турниру в нашей стране, который состоится 10-13 марта в Москве», — заявил президент Московской областной федерации киокусинкай карате Василий Богунов.

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В конце сборов одному из участников вручили черный пояс.

В Луховицах секция киокусинкай открылась в 1997 году. Тренером стал обладатель шестого дана Василий Богунов.

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