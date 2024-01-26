26 января 2024, 10:07
Сборные Подмосковья по настольному теннису стали чемпионами ЦФО
Сборные Подмосковья выиграли на чемпионате ЦФО по настольному теннису. Золотые медали получили мужская и женская команды.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, мужская команда обыграла сборную Владимирской области в финале турнира. На третьем месте расположились представители Липецкой и Воронежской областей.
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Женский коллектив одолел спортсменок из Воронежской области. На третью ступень пьедестала встали сборные Владимирской и Ярославской областей.
Чемпионат проходит в Липецке с 23 по 28 января. В нем принимают участие представители 15 регионов России. Впереди их ждут парные, смешанные и индивидуальные соревнования.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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