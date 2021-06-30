Сборные команды кинологов для международного конкурса выбрали в Подмосковье

В Московской области определили победителей очередного этапа конкурса кинологов. По итогам отбора сразу две команды отправятся на международные соревнования «Верный друг-2021» в Алжир. Об этом рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Вооруженные Силы России на международном этапе кинологического конкурса в Алжире представят мужская и женская команды. Отбор провели в 470-м учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил России «Красная Звезда» в Дмитрове.

Кубки и медали победителям в командном и личном зачетах вручил начальник управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны России, генерал-майор Владимир Головачев.

Жюри назвало мужскую команду Восточного военного округа лучшей, на втором месте оказалась команда Западного военного округа. Бронзу забрал Южный военный округ.

Среди видов и родов Вооруженных Сил в командном зачете среди мужчин лучшей назвали команду ВДВ. Второй стала команда кинологов ракетных войск, а третье место заняли Воздушно-космические силы.

В личном зачете среди мужчин первое место занял сержант Максим Казаков. Он представлял команду 470 учебного центра служебного собаководства ВС РФ.

Среди женских команд лучшими стали представительницы Восточного военного округа. А в личном зачете среди женщин-военнослужащих, набрав 86 баллов, победу одержала кинолог из 470 учебного центра служебного собаководства Вооруженных Сил России старшина Наталья Яблокова.

«За время проведения конкурса уровень участников значительно повысился. Программа постепенно усложняется, становится зрелищнее и интереснее. В этом году конкурс впервые пройдет за рубежом», — отметил начальник кинологической службы Вооруженных Сил России, капитан первого ранга Роман Гетман.

Он подчеркнул, что на соревнованиях будет жесткая конкуренция. Усложнят задачу участникам и непростые погодные условия.

Кроме России в конкурсе примут участие Алжир, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Перу и Вьетнам.

За выход в международный этап в Подмосковье боролись 11 мужских и семь женских команд кинологов. Из всех участников выбрали две лучшие сборные. Они отправятся в Алжир на конкурс, который пройдет с 22 по 30 августа.