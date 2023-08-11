Подмосковье 11 августа 2023, 19:58 Сборные из Москвы и Санкт-Петербурга сразятся в финале Кубка Александра Овечкина в Красногорске Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Читать 360tv в

В Красногорске на арене Ледового дворца имени Петрова состоится финал турнира по хоккею среди детских команд Кубок Александра Овечкина. За главный трофей поборются «СКА-Стрельна» из Санкт-Петербурга и московский ЦСКА, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«В полуфинальных матчах 11 августа хоккеисты „СКА-Стрельна“ обыграли ярославский „Локомотив-2004“ со счетом 5:3. ЦСКА в московском дерби одержал уверенную победу над „Спартаком“: 6:2. Таким образом, „Локомотив-2004“ и „Спартак“ встретятся 12 августа в матче за третье место», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Победители получат приз из рук Александра Овечкина. Ранее ЦСКА становились победителями турнира два раза подряд.

Финал состоится 12 августа в 12:00.

В предыдущие дни подмосковный «Витязь» уступил «Салавату Юлаеву», «Атлант» выиграл «Ак Барс», а «Балашиха» — «Динамо».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году почти во всех школах региона появятся спортивные клубы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».