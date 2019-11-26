Сборные экскурсии по двум выставкам пройдут в музее «Новый Иерусалим» до 31 декабря

Каждые выходные в музее «Новый Иерусалим» проводятся сборные экскурсии по выставкам «Шагал: между небом и землей» и «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья».

Сборные обзорные экскурсии по выставке «Шагал: между небом и землей» проходят в 12.00 и 14.00. На них расскажут о многогранности творческих подходов художника к своему делу.

Созданной вселенной Шагала созвучна известная шекспировская цитата о том, что «весь мир театр», хотя современный ему модернизм стремился «упразднить» из изобразительного искусства и повествование, и театральность. В шагаловском же театре — несколько подмостков, на которых перед всеми желающими разыгрываются «сцены земные» и «сцены небесные», в которых «пьесами» становятся молитвы и притчи, стихи и песни, сказки и сны, и иные повествования, созвучные размышлениям художника на общечеловеческие и религиозные темы. Эти «тексты» написаны изобретенной Шагалом полифоничной живописной азбукой, которая делает его узнаваемым в многолюдной толпе художников.

Экспозиция делится на три основных раздела, на экскурсиях можно узнать о каждом из них: о детстве и семье художника, жизни еврейского местечка, отраженной в ранних работах Шагала и в иллюстрациях к написанной им книге «Моя жизнь», об отношениях отношения с Беллой Розенфельд, об отъезде из России и переезде во Францию, о путешествии в Палестину, о поисках «своего Иерусалима» и многом другом.

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Сборные обзорные экскурсии по выставке «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» состоятся в выходные дни в 13.00. Они направлены на ознакомление с творчеством выдающихся художников XVIII–XX веков, чьи знаменитые полотна являются культурным достоянием Московской области.

Среди работ, представленных на выставке, также впервые показаны несколько произведений, вошедших в коллекцию музея Новый Иерусалим после передачи в августе 2019 года конфискованной коллекции Жанны Булах, бывшей жены экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Среди них: «Портрет девочки» Владимира Маковского, «Сосны на берегу залива» Ивана Шишкина и «Портрет старика» Василия Сурикова.

Экскурсии проводятся с 23 ноября по 31 декабря 2019 года по выходным дням. Стоимость экскурсии — 1500 рублей (для группы из 10 человек), каждый последующий +150 рублей. Продолжительность: 1 экскурсионный час (45 минут). Предварительная запись обязательна, по телефону: +7 (498) 314-02-30.