Подмосковье 25 августа 2023, 19:41 Сборные Богородского и Балашихи взяли Кубок губернатора по настольному теннису Фото: СШОР Балашиха

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Сборные Богородского и Балашихи стали победителями Кубка губернатора Московской области по настольному теннису среди девушек и юношей до 16 лет. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

«По итогам турнира среди девушек до 16 лет первое место заняла сборная Богородского, следом расположились теннисистки из сборной Серпухова, замкнули призовую тройку Балашиха и Подольск», — уточнили в министерстве.

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Среди юношей первым стал коллективы из Балашихи, на втором месте оказались спортсмены из Богородского, на третьем — из Орехово-Зуева и Коломны.

Турнир проходил 23 и 24 августа в Балашихе. В соревнованиях поучаствовали более 120 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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