Сборник уникальных воспоминаний ветеранов войны и труда составили сотрудники МГОУ

Сотрудники Московского государственного областного университета опубликовали мемуары ветеранов войны и труда — своих бывших студентов и педагогов. Итогом стал уникальный сборник.

В преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне работники университета объединили воспоминания ветеранов о событиях тех лет в одной книге.

Читатели найдут исторические факты о студенческой жизни и работе вуза в период военной эвакуации в Кировской области, дальнейшем возрождении университетской жизни в Москве и не только.

Сборник получил название «75 лет Победы. По праву памяти. Московский государственный областной университет». Один из «эксклюзивов» книги — рассказ о судьбе директора вуза, декана исторического факультета в 1942 году Александра Калягина. Им сохранены и воспоминания о рождении его сына — именитого актера Александра Калягина, председателя Союза театральных деятелей России.

Составители книги — студенты и сотрудники университета. По крупицам они собирали исторические сведения и записывали интервью с ветеранами войны, тружениками тыла.

Сборник — продолжение книги

Сам сборник — продолжение книги «Победители». Она вышла к 70-летию победы. В ней более 30 кратких биографий и военных воспоминаний фронтовиков, статьи о которых на протяжении нескольких лет выходили в университетской газете «Народный учитель». А собирал исторические сведения ведущий редактор газеты Александр Нелаев.

Дело своего предшественника продолжил автор сборника Денис Дрошнев. По его словам, особую ценность этой книге придает уникальный авторский стиль ветеранов, который сохранен в каждой истории.

«Это живые воспоминания о войне, о вузе и его эвакуации, о том, каким в 1940-е годы был наш институт, его преподаватели и студенты. Мы сохранили особый слог каждого рассказчика, и, читая, вы легко представите себя в качестве собеседника, здесь и сейчас слушающего о событиях тех далеких лет», — рассказал он.

А 23 апреля, во Всемирный день книги, коллектив вуза передал электронный вариант сборника в дар Музею Победы.

После открытия новой экспозиции «Подвиг Народа» книга будет находиться в зоне «Библиотека». Там ее увидят все желающие. А электронная версия сборника уже доступна на сайте вуза.