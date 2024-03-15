Подмосковье 15 марта 2024, 22:02 Сборник стихов о СВО «В огне рождалась истина» презентовали в Лобне Unsplash

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В Лобне состоялась презентация поэтической антологии, посвященной специальной военной операции. Инициатива издания принадлежит волонтерам из центра «Свечной блиндажик».

Волонтеры с начала спецоперации оказывают поддержку военнослужащим и их близким. Они изготавливают маскировочные накидки, браслеты, балаклавы и даже спички, устойчивые к ветру и влаге. В знак благодарности солдаты делятся с добровольцами своими стихами о войне, родине и любви. Эти литературные произведения попали в сборник под названием «В огне рождалась истина».

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Книгу издали тиражом в тысячу экземпляров. Она включает не только стихи солдат, но и произведения Галины Мамонтовой, известной лобненской писательницы, а также обращение к фронтовикам от Галины Брок-Бельцовой, легендарной летчицы времен Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с семьями военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции.

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