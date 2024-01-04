Подмосковье 04 января 2024, 14:00 Сборник рецептов для больных муковисцидозом вышел в тираж в Подмосковье РОО МО «Помощь больным муковисцидозом»

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Пациентская организация Московской области «Помощь больным муковисцидозом» выпустила в тираж свою первую книгу. Она издана к Новому году и призвана подарить праздничное настроение и желание готовить еду с любовью.

В сборник вошли рецепты и фотографии от семей, проживающих в Москве и на территории Подмосковья. Руководитель организации Ольга Алекина рассказала, что их авторы — родители детей и сами ребята с муковисцидозом.

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«Блюда самые разнообразные, ведь мы объединяем семьи разных национальностей. Инициативу по созданию и реализации этого проекта взяла на себя Ульяна Долгих, спасибо ей огромное», — отметила Ольга Алекина.

Автор и вдохновитель Ульяна Долгих подчеркнула важность объединения людей для создания праздничной атмосферы.

«Праздник не приходит сам по себе, мы создаем его сами: мы его ждем, мы к нему готовимся и прикладываем немало усилий, чтобы он удался! Поэтому важно, что люди объединяются, чтобы этот праздник создать», — добавила Ульяна Долгих.

Идея родилась спонтанно — кто-то попросил поделиться своими рецептами, поскольку питание для страдающих муковисцидозом крайне важно. Оказалось, что людям нравится делиться друг с другом рецептами и приносить пользу.

РОО МО «Помощь больным муковисцидозом»

На идею откликнулась мама Надежда Комарова из Солнечногорска — она занимается созданием фотоальбомов. Результат не заставил себя долго ждать.

«Мы уверены, что все, кто получил этот подарок, это почувствовали. Книга греет руки и душу своим теплом и искренностью! Потому что от души!» — добавила Надежда Комарова.

Напомним, пациентская организация РОО МО «Помощь больным муковисцидозом» объединяет родителей и взрослых в Московской области, болеющих муковисцидозом. Ее представители оказывают активную помощь по лекарственному обеспечению, а также предоставляют различные консультации.

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