Подмосковье 27 января 2024, 19:00 Сборная Солнечногорска уступила команде легенд хоккея в матче турнира «Выходи во двор» Unsplash

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В матче звездной сборной «Легенды хоккея» с любительской командой Солнечногорска победу одержали гости со счетом 6:5. Это была уже вторая встреча команды звездных хоккеистов со сборной округа.

Матч прошел на ледовой арене в Солнечногорске. За команду легенд сыграли знаменитые хоккеисты, такие как Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Вячеслав Буцаев, Александр Гуськов, Алексей Терещенко, Рафаэль Батыршин, Сергей Коньков и Максим Гончаров. Тренировал команду Александр Якушев.

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Для всех желающих перед началом игры прошел мастер-класс от профессиональных хоккеистов. В Солнечногорске секретами хоккейного мастерства с юными спортсменами делился Сергей Коньков.

Матч с любительской командой Солнечногорска был напряженным и захватывающим. Обе команды атаковали ворота и до последнего момента оставался шанс на ничью. Однако «Легенды» смогли одержать победу уже во второй раз, хотя и с минимальным отрывом.

Проект «Выходи во двор» стартовал в январе 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В рамках проекта звездные хоккеисты посещают разные города Подмосковья, играют с местными командами и проводят мастер-классы для юных спортсменов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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